Meteo : intensi temporali in atto al nord, allerta anche stasera. Gran caldo al sud

Giornata di forte maltempo al nord. Temporali violenti fino a stasera. Gran caldo al centro-sud.

Meteo / Italia letteralmente divisa in due nel corso di questo week-end per l'azione di due differenti masse d'aria : la prima più fresca proveniente dall'Atlantico che sta interessando il nord Italia e la seconda molto più calda proveniente dal nord Africa che sta interessando il centro-sud.

La perturbazione che in queste ore sta arrecando un sensibile guasto del tempo al nord,, per cui ci aspetta un week-end di forte maltempo al nord e caldo intenso al sud. Di seguito lo scatto satellitare ore 09.15 che mostra i temporali in atto al nord-ovest.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, 21 luglio 2018, ci aspettiamo temporali e rovesci diffusi, localmente anche molto intensi e caratterizzati dai classici fenomeni estremi (grandinate, forti colpi di vento e nubifragi lampo) in particolare su Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I temporali più intensi potranno colpire la pianura Padana centro-orientale soprattutto sul Veneto. In serata sarà raggiunto l'apice dell'instabilità su Emilia, Veneto e Friuli, quindi massima attenzione alle intense piogge e ai forti colpi di vento. Tempo molto instabile per gran parte della giornata anche su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. Prestare attenzione alle condizioni meteorologiche avverse, specie se siete in viaggio.

Al centro-sud, invece, avremo tanto Sole e temperature molto alte rispetto alle medie del periodo. In particolare ci aspettiamo massime fino a 38°C su Sardegna, Sicilia centro-meridionale e Puglia settentrionale, mentre altrove avremo temperature tra i 30 e i 35°C. Il caldo si farà sentire anche al nord dove avremo temperature tra i 29 e i 33°C. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali al centro-sud, specie sul Tirreno.