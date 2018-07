Meteo: intensa perturbazione in arrivo, TEMPORALI localmente violenti

Intensa perturbazione in arrivo. Fortemente coinvolto il nord oggi. Attenzione a grandinate e nubifragi.

Nelle prossime ore ci sarà un sensibile guasto del tempo su tutto il nord e anche sul centro Italia. Ci aspettiamo temporali sparsi e molto forti su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.



Piogge e qualche temporale anche in Liguria, solitamente poco esposta a questo tipo di correnti durante la stagione estiva (questo a conferma di quanto sia instabile questa perturbazione in entrata).



Il fronte freddo della perturbazione avanzerà anche sulle regioni centrali : tra pomeriggio e sera acquazzoni e temporali coinvolgeranno anche Toscana, Marche, Umbria, Lazio e localmente anche l'Abruzzo. Nubi in aumento, con deboli e locali piogge, anche in Sardegna. Più stabile invece su tutto il sud dove continuerà a splendere il Sole e a far caldo.





I temporali che oggi, 16 luglio 2018, interesseranno il centro-nord risulteranno particolarmente intensi su molte aree. Non escludiamo anche la formazione di supercelle su Emilia, Marche, Veneto e Lombardia. Le supercelle sono temporali molto forti in grado di determinare sia grandine di grosse dimensioni che fenomeni vorticosi ( ovvero i tornado).



Ci troviamo davanti una situazione particolarmente "esplosiva" dal punto di vista energetico : l'aria sarà molto instabile, calda e carica d'umidità su tutta la pianura Padana e in particolar modo su Emilia e Veneto. L'energia disponibile sarà elevatissima come si evince dal CAPE atteso oggi tra tardo pomeriggio e prime ore della sera: addirittura troviamo valori prossimi ai 3000 J/Kg sul Veneto e il delta del Po (numeri davvero altissimi, che solitamente indicano la possibilità di grandine di grosse dimensioni e tornado). CAPE tra i 1000 e i 2000 J/Kg sul resto del centro-nord.

Anche tanti altri valori energetici si presentano "alle stelle" sulla pianura Padana, tutto a conferma dell'alto rischio di fenomeni violenti tra il pomeriggio e la sera di oggi.



Secondo le nostre previsioni le zone con più alto rischio fenomeni estremi (grandine grossa o tornado) saranno : ferrarese, bolognese, modenese, riminese, ravennate, rodigino (specie delta del Po e Polesine), veneziano, veronese, vicentino, padovano, trevigiano, pesarese e anconetano.



Ricordiamo che i temporali e soprattutto i fenomeni estremi sono situazioni molto localizzate che non colpiscono tutte le località ma solo alcune (impossibile da determinare diverse ore prima).





Vi invitiamo a prestare la massima attenzione alle condizioni meteo avverse specie se siete in viaggio.