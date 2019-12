METEO: instabilità su Tirreno e Jonio, gran TRAMBUSTO sui cieli d'Europa

SITUAZIONE: un modesto cuneo di alta pressione non impedisce ad aria umida ed instabile di presentarsi sul Tirreno, generando nuvolaglia e qualche locale fenomeno, mentre all'estremo sud insiste ancora una moderata instabilità che potrà determinare acquazzoni sulle regioni joniche. Qui la sommatoria dei fenomeni prevista sino alle 18 di oggi:

EVOLUZIONE: il fine settimana risulterà nel complesso discreto, pur con annuvolamenti lungo il Tirreno e un passaggio di nuvolaglia al nord, specie lungo le Alpi, sabato a causa della presenza di una perturbazione in fase di sfaldamento sul centro Europa, domenica per l'avvicinamento di un fronte più organizzato. Non mancheranno anche spazi di sereno ma che potranno essere disturbati dalla presenza di locali nebbie sulle pianure del settentrione.

PROSSIMA SETTIMANA: lunedì 9 il fronte valicherà le Alpi determinando annuvolamenti e precipitazioni sui settori alpini di confine, specie valdostani, poi sull'alto Tirreno, poi Romagna e in giornata su gran parte del Tirreno e infine sul meridione. Martedì 10 aria fredda affluirà da nord determinando una recrudescenza instabile al sud con spruzzate di neve attese anche lungo la dorsale appenninica e una generale flessione delle temperature. Qui sotto i fenomeni attesi nella giornata di lunedì 9 secondo il nostro modello:

DILEMMA: resta difficile da inquadrare il possibile (doppio?) passaggio instabile tra giovedì 12 e venerdì 13, perché i modelli continuano a "litigare". Secondo il modello americano il passaggio ci sarebbe venerdì con neve a quote basse sulle Alpi e piogge sulle pianure del nord e al centro, ma la situazione è ancora tutta da decifrare. Seguite gli aggiornamenti!



OGGI: nuvolaglia su Liguria di levante, Valpadana, alto e medio Tirreno, specie Toscana con anche qualche locale pioggia, poi ancora sul meridione, specie sul settore jonico, associata a brevi rovesci, in particolare a ridosso della linea di costa e in mare aperto, per il resto abbastanza soleggiato o velato. Temperature senza variazioni rilevanti.



Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località