Meteo : inizio di settimana piu' fresco. Ancora piovaschi e temporali sulle regioni orientali

La vasta e violenta perturbazione che ha colpito l'Italia nel week-end, causando purtroppo ben tre vittime come documentato nelle nostre news, si sta gradualmente spostando verso est lasciando alle sue spalle aria più fresca e gradevole.

Il vortice di bassa pressione sta roteando in queste ore sui Balcani ma comunque i suoi effetti stanno ancora interessando parte della nostra penisola. In particolare ci riferiamo al nord-est dove troviamo ancora nubi e anche qualche piovasco.

INSTABILITA' POMERIDIANA AL CENTRO-SUD | Le correnti fresche richiamate dalla perturbazione continueranno ad attraversare l'Italia per gran parte della giornata odierna. Pertanto nelle ore pomeridiane assisteremo alla formazione di locali acquazzoni e temporali sui settori più esposti come Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata. I fenomeni saranno sparsi e intermittenti. Non ci aspettiamo fenomeni particolarmente intensi.Nel frattempo tenderà a schiarirsi su tutto il nord-est, con particolare riferimento alle pianure. Altrove tanto Sole e clima gradevole, senza caldo eccessivo.

TORNA IL CALDO IN SETTIMANA | Aumentano sempre più le possibilità di una rapida ma intensa ondata di caldo tra venerdì e domenica. Le regioni più a rischio saranno quelle del sud Italia dove la colonnina di mercurio potrà riportarsi sui 38-40°C, con picchi anche di 42°C. Mancano ancora diversi giorni, lievi cambiamenti sono ancora possibili prima di enunciare una previsione con alta probabilità di realizzazione. Pertanto ci ritorneremo nei prossimi aggiornamenti.