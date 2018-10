Meteo: inizia oggi il peggioramento. Forti temporali e venti intensi a breve

Al via il peggioramento, lunga fase perturbata per l'Italia. Forti temporali già da oggi.

Meteo / Ve ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi e ormai siamo arrivati all'inizio di questa importante fase perturbata che coinvolgerà praticamente tutta Italia nel corso dei prossimi giorni, chi più chi meno. L'apertura della "porta atlantica" favorirà l'ingresso di aria fredda di origine artica su Francia, Spagna e Mediterraneo occidentale, dove innescherà un potente vortice di bassa pressione che sferzerà tutta la nostra penisola tra oggi e lunedì.

Vi abbiamo descritto come si svolgerà l'andamento meteorologico dei prossimi giorni perchè naturalmente ci saranno più fasi dalle caratteristiche molto diverse, come ovvio che sia in presenza di un vortice di bassa pressione così vasto e complesso.



Per il momento concentriamoci sulla giornata di oggi, 27 ottobre 2018, che segna l'inizio del peggioramento: già sta piovendo a tratti in maniera abbondante su Liguria, alta Lombardia, Emilia e Triveneto (generalmente a ridosso dei rilievi) e le nubi sono in aumento un po' su tutto il centro-nord.

Nel corso della giornata odierna il tempo peggiorerà ulteriormente sulle regioni settentrionali : piogge diffuse e persistenti su alto Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria centro-orientale. Le piogge più intense si verificheranno a ridosso dei rilievi e sui settori pedemontani, mentre saranno più deboli su gran parte della pianura Padana occidentale (ancora assenti su basso Veneto, Emilia orientale, Romagna e buona parte della Pianura Padana orientale). Possibilità di forti temporali tra genovesato e spezzino tra pomeriggio e sera. Gli accumuli già oggi potranno superare i 70-80 mm su Liguria, Lombardia, Trentino e Veneto. Forti nevicate attese sulle Alpi oltre i 2000 metri di quota (dove già sta nevicando, vedi foto).

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

ROMA

MILANO

Altre località: www.meteolive.it