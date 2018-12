Meteo in diretta: piogge al Centro, l'evoluzione per le prossime ore

Meteo in diretta - La perturbazione di origine Nord Atlantica annunciata nei giorni scorsi è giunta sull'Italia apportando fenomeni di instabilità soprattutto al Centro Italia. Con l'ausilio delle mappe radar-satellitari andremo ad osservare la situazione in atto ed a effettuare una previsione per le prossime ore.

Dall'osservazione dell'ultimo rilevazione radar (immagine sotto), possiamo osservare che sono attualmente presenti diversi nuclei instabili. Questi stanno interessando in queste ore il Lazio, la bassa Toscana e l'Umbria. Tempo generalemente stabile al Nord Italia, stabile ma accompagnato da molte nubi al Sud. Nel corso delle prossime ore, la situazione tenderà a migliorare sul Lazio, mentre tenderà a peggiorare lievemente lungo le regioni del medio Adriatico dove sono attese deboli piogge. Nel corso della serata e in particolar modo della nottata, la situazione tenderà a peggiorare anche sulla Sicilia. Qui sono attese piogge e temporali in particolar modo sui settori occidentali.

Le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare velocemente a partire dalla giornata di domani.