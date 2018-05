Meteo in diretta : irrompe l'aria fresca, ecco i temporali. Cala anche la quota neve sulle Alpi!

Perturbazione in transito al nord, temporali forti in pianura Padana. Nevica sulle Alpi!

Meteo in diretta / Come ampiamente previsto stamattina in questo articolo, il tempo è nettamente peggiorato nel corso della giornata odierna grazie all'ingresso di una massa d'aria relativamente fredda proveniente dal nord Atlantico. L'aria fresca di origine artiche è riuscita a raggiungere il Mediterraneo attraverso venti sostenuti di maestrale che hanno provocato la formazione di temporali e piogge diffuse sul nord Italia, oltre che un deciso calo termico.

Acquazzoni e temporali hanno coinvolto principalmente le regioni del nord, specie Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna : su queste regioni abbiamo osservato temporali diffusi localmente anche molto forti che hanno prodotto grandinate con chicchi fino a 3 cm di diametro. Eloquente la grandinata avvenuta nel ferrarese nel corso del pomeriggio, specie nella zona di Consandolo. Grandinate anche nel forlivese, nel milanese e tra bresciano e bergamasco. L'ingresso dell'aria più fredda ha permesso anche il graduale calo della quota neve che è scesa sin sotto i 1700-1800 metri nelle ultime ore sulle Alpi. Imbiancata Sestriere nel torinese.

Nelle prossime ore le temperature caleranno ulteriormente tanto da portarsi, localmente, anche sotto i 10°C nel corso della notte. Il maltempo continuerà a coinvolgere le regioni del nord e si espanderà anche su quelle centrali : temporali localmente forti potranno interessare Piemonte, Lombardia, Trentino, alto Veneto e Friuli (nel corso della sera e delle ore notturne), mentre per quanto riguarda il centro Italia attenzione su Toscana e Lazio dove giungeranno temporali e piogge anche intense.



La quota neve scenderà progressivamente tra stasera e la notte sulle Alpi nord-occidentali, tra Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, sin verso i 1300-1400 metri ma non escludiamo fiocchi sin verso i 1000 metri durante i fenomeni più intensi. Ancora momentaneamente stabile al sud dove il maltempo giungerà martedi.