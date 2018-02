Meteo in diretta: continuano le nevicate al Nord, piogge e forti venti al Centro Sud

Meteo in diretta - Continua la fase fredda in atto sull'Italia. In questo articolo andremo a monitorare la situazione in atto sulla nostra penisola e ad effettuare una previsione per le prossime ore.

Dall'osservazione delle ultime immagini radar disponibili e della segnalazioni giunte dai nostri lettori, attualmente, i fenomeni più rilevanti si stanno manifestando al Centro Nord. Più nel dettaglio sono segnalate ancora nevicate prossime al piano su Emilia e Veneto. Piogge e locali temporali su Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Sicilia e Calabria. Segnalati anche venti forti su gran parte del Centro Sud e in particolar modo lungo le regioni adraitiche. In serata la situazione tenderà velocemente a migliorare al Nord Italia. Mentre, allo stesso tempo, assisteremo ad un modesto peggioramento su Marche, Abruzzo e Molise. Attesi ancora fenomeni di instabilità anche su basso Lazio, Campania e Calabria.

Dal punto di vista termico, le temperature tenderanno ulterioremnte a diminuire al Centro Nord a partire dalla serata. In diminuzione anche al Sud a partire dalla nottata. Un miglioramento delle condizioni atmosferiche più deciso si avrà a partire nel corso della mattinata di domani. Maggiori informazioni verranno fornite maggiori informazioni.