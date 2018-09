METEO, in arrivo bel tempo e caldo africano con oltre 34Â°: ecco dove e quando

Gran parte dei modelli prevedono un periodo anticiclonico abbastanza insistente sul nostro Paese da domenica 9 sino a sabato 15 settembre. Ne deriveranno condizioni di bel tempo e temperature pomeridiane estive con notevole escursione termica tra dì e notte, quando i valori si abbasseranno sensibilmente.



Qualche disturbo il modello europeo lo vede solo intorno a giovedì 13 e venerdì 14 al sud, quando potrebbe presentarsi un po' di aria fresca in quota a rendere instabile il tempo in Appennino durante le ore più calde e il mare tra la notte ed il mattino, ma nulla di più.



La fase stabile e l'afflusso di aria calda che comporterà dovrebbe avere il suo acme nel corso della giornata di mercoledì 12 settembre , quando sulle zone interne del centro il termometro potrebbe far segnare massime anche notevoli per il periodo nelle grandi aree urbane, ma la previsione per questi valori dovrà essere confermata (guardate intanto la cartina dell'Italia con le temperature previste).

Beato comunque chi potrà ancora godersi il mare e la montagna.



Il declino dell'anticiclone comincerà probabilmente da domenica 16 settembre, quando al nord cominceranno ad inserirsi correnti più umide ed instabili da ovest sud ovest. Sarà l'inizio della fine.



Nei giorni successivi è probabile che da ovest arrivi una saccatura ben più importante, capace di determinare un peggioramento anche marcato su mezza Italia e precipitazioni rilevanti.



Non è ancora affatto tramontata peraltro l'ipotesi di un affondo freddo dal nord Europa nel cuore del Continente e con riflessi anche nel Mediterraneo per l'inizio della terza decade del mese.



Alla "bella stagione" insomma il tempo vuole concedere ancora un bello scampolo settembrino, poi farà quel che deve fare...