METEO: il vento da est di domenica in Valpadana spingerà la LEGIONELLA ad ovest?

Le torri di vapore delle ditte presenti nel Bresciano pare (ancora non è certo) siano all'origine dei circa 400 casi di contagio del batterio della Legionella in alcune zone del Bresciano.



L'arrivo di significative raffiche di vento da est, previsto nella notte tra sabato e domenica al nord, potrebbe diffondere il contagio verso ovest?



Premesso che NON stiamo parlando della nube di Chernobyl, la concentrazione del batterio nell'aria è comunque già limitata nella stessa zona in oggetto e l'arrivo del vento, più che diffonderla, avrà il merito di disperderla, così come l'abbassamento delle temperature previsto, (specie quello della prossima settimana) dovrebbe determinarne l'inattività.

Dunque nessun timore per la popolazione.



Il vento da est porterà invece altri vantaggi: le sostanze inquinanti e le polveri sottili daranno tregua alle grandi aree urbane.



La corrente orientale sarà un prolungamento della Bora che irromperà sabato sera sul Golfo di Trieste.