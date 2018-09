METEO: il nuovo GUASTO tra giovedÃ¬ sera e sabato, dove colpirÃ ?

La rimonta dell'alta pressione prevista per la metà della settimana risulterà molto blanda, destinata a lasciare spazio ad un repentino cambiamento del tempo sulle nostre regioni settentrionali e su parte di quelle centrali tra giovedì sera e venerdì.



Una perturbazione temporalesca giungerà da ovest ad investire le regioni centrali tirreniche ed il nord-ovest, risultando attiva soprattutto nella notte su venerdì e nella prima parte della giornata di venerdì.



I fenomeni potrebbero localmente risultare di forte intensità, specie laddove si origineranno temporali marittimi, dapprima lungo la fascia costiera tirrenica, poi sull'alto Adriatico.



Nel corso del pomeriggio di venerdì i fenomeni dovrebbero localizzarsi lungo le regioni dell'alto e medio Adriatico. Sulle zone interessate dalle precipitazioni le temperature diminuiranno di 4-5 gradi, localmente anche in misura più marcata.



Il passaggio perturbato non interesserà le regioni meridionali, dove invece seguiterà a fare abbastanza caldo.



Nella giornata di sabato tra nord e centro si manifesteranno ancora condizioni di instabilità, più marcate a ridosso dei rilievi, mentre per domenica una rimonta dell'alta pressione dovrebbe favorire un netto ristabilimento del tempo su tutto il Paese.



Le temperature risulterebbero comunque sempre gradevoli al nord e al centro, un po' più calde sul meridione.