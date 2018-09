METEO: giovedì colpo gobbo dei TEMPORALI su diverse regioni?

Prima ed inattesa flessione del campo barico attesa già nella giornata di giovedì 13?

Secondo il modello europeo ma anche quello canadese probabilmente SI.



Con queste temperature estive e il tasso di umidità così elevato, basterà un'infiltrazione di aria fresca in quota come quella prevista dai due modelli per giovedì per creare le condizioni per lo sviluppo di nuclei temporaleschi a cavallo tra nord e centro Italia.



Al momento i modelli ad area limitata prevedono un doppio passaggio: il primo all'alba di giovedì con rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, l'Emilia-Romagna e la Toscana; il secondo coinciderà con lo sviluppo di celle temporalesche a carattere sparso nel pomeriggio-sera su alto Piemonte, alta Lombardia, alto Veneto, zone interne ed appenniniche del centro.



Il sud invece non risentirà di questo passaggio temporalesco e sperimenterà ancora tempo stabile e soleggiato.



Sicuramente questa previsione sarà da affinare ma è il segnale evidente che l'alta pressione non ha più tutte le carte in regola per dominare in maniera disturbata sul territorio.