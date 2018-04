METEO giovedÃ¬ 5 aprile: DOVE pioverÃ  di piÃ¹?

Come era previsto, una nuova perturbazione attraverserà nelle prossime ore il nostro Paese, riportandovi condizioni atmosferiche INSTABILI ed un buon carico di precipitazioni dapprima al nord, poi anche sui versanti del medio ed alto Tirreno. L'evoluzione del corpo nuvoloso sul nostro territorio nazionale sarà piuttosto rapida, quest'oggi, martedì 3 aprile, veniamo a trovarci lungo il lato ascendente della saccatura e sperimentiamo pertanto una circolazione di venti meridionali, le condizioni atmosferiche sono in peggioramento, l'apice del passaggio perturbato verrà raggiunto domani, mercoledì 4 aprile.



Concentrando la nostra attenzione a giovedì 5, potremo osservare il veloce trasferimento dell'asse di saccatura dalla Penisola Italiana verso la Penisola Balcanica. Durante le prime ore della giornata la disposizione dei venti sarebbe ancora di tipo meridionale, al passaggio del fronte freddo vi sarebbe una brusca rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali.



In sintesi, ecco come potrebbe comportarsi il tempo nell'arco delle 24 ore su giovedì:



Mattinata: in questa fase le precipitazioni sarebbero concentrate soprattutto sui settori medio ed alto Tirrenici, spunti di instabilità anche lungo l'arco alpino. Calo della temperatura e rotazione dei vento che tenderà a rinforzare dai quadranti settentrionali.



Pomeriggio: si accende l'instabilità convettiva lungo i rilievi dell'Appennino centrale e settentrionale, nonchè sulla Valpadana orientale. Precipitazioni si attardano anche sulle regioni basso tirreniche. Migliora il tempo sulla Sardegna, l'alto Tirreno, le regioni di nord-ovest.



Serata: Instabilità residua sui settori meridionali, migliora il tempo sulle altre regioni.



Seguite gli aggiornamenti su METEOLIVE.IT