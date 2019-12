Meteo GENNAIO 2020: nella prima decade del mese solo anticiclone o si vedono cambiamenti?

Il grande fallimento del progetto invernale di fine dicembre è sotto gli occhi di tutti: la mancata formazione dell'anticiclone scandinavo, che avrebbe potuto portare sconquassi nel panorama barico invernale, porterà come conseguenza al fluttuare costante e quasi impazzito del flusso perturbato atlantico alle alte latitudini, andando a gonfiare l'anticiclone presente tra Europa centrale e Mediterraneo, come si vede qui sotto:

Si trovano però vie d'uscita a questa situazione di strapotere anticiclonico che, se confermata, andrebbe a determinare solo condizioni statiche di immobilismo atmosferico con stagnazione dell'aria e negazione dell'inverno vero per almeno una decina di giorni.



In realtà l'anticiclone potrebbe non risultare tanto potente, limitandosi ad agire soprattutto sull'ovest del Continente e concedendo di tanto in tanto a qualche vortice freddo di incunearsi nell'area mediterranea. Qui ne vediamo qualche esempio, naturalmente con attendibilità molto modesta (considerata l'attuale congiuntura barica) ma certamente non trascurabile.



Ecco ad esempio cosa prevede in alternativa il modello americano per sabato 4 gennaio:

Se una frenata del genere della corrente a getto vi sembra esagerata, vi proponiamo allora un tentativo molto più violento, operato in seno a velocissime correnti da nord-ovest: un rapido susseguirsi d'impulsi con obiettivo soprattutto le nostre regioni meridionali (dopo l'Epifania):

Sempre dopo l'Epifania, cioè dopo il 6 gennaio, ecco un altro suggerimento: questa volta parte lungo il bordo orientale dell'alta pressione, con l'aria fredda che si incunea e favorisce l'approfondimento di una depressione a ridosso del nord Italia, anche questa evoluzione non gode di un'attendibilità elevata:

Come vedete dunque gli spunti interessanti non mancano, anche quando l'alta pressione sembra un KRAKEN imbattibile; prendete comunque tutto con beneficio d'inventario.



NOTA BENE: il postulato che il "contact" tra troposfera e stratosfera previsto sul finire della prima decade di gennaio, in seguito alla grande vivacità del vortice polare, possa condizionare il comportamento dell'atmosfera per le successive 3-4 settimane andando a far naufragare l'inverno europeo, non sempre corrisponde a verità, anzi talvolta la troposfera segue un comportamento decisamente diverso. Dunque meglio non dare nulla per scontato.