Meteo : fresco maestrale oggi al centro-sud, tra Sole e qualche nota instabile

Torna a splendere il Sole su quasi tutto il sud. Maestrale almeno fino a giovedi con clima gradevole.







Meteo / Il passaggio della perturbazione sulle regioni del sud è risultato particolarmente violento sulla Puglia, dove nel pomeriggio di lunedi si sono scatenate grandinate di estrema violenza che hanno causato danni enormi nelle campagne del barese (ve ne abbiamo parlato qui).







Ora la perturbazione è solo un ricordo ed è tornato a splendere il Sole su quasi tutta la nostra penisola. Qualche residuo addensamento lo osserviamo tra messinese e reggino, sul nord-ovest e nelle zone interne di Campania, Puglia e Basilicata. L'ondata di maltempo ha lasciato alle sue spalle un fresco vento di maestrale che ci accompagnerà almeno sino a giovedi e che manterrà il clima piuttosto mite e gradevole su molte delle nostre regioni.







METEO PER OGGI 24 LUGLIO







I cieli si presenteranno sereni su quasi tutta Italia ma in maniera particolare al nord e sulle regioni adriatiche. Sul lato tirrenico invece saranno possibili locali annuvolamenti pomeridiani che potranno dar sfogo a qualche isolatissimo e rapido acquazzone (grossomodo nelle zone collinari). Il rischio più elevato è tra Campania, Basilicata e Calabria.



I venti si presenteranno deboli al nord di direzione variabile, mentre sul centro-sud il maestrale soffierà in maniera sostenuta a tratti con raffiche superiori ai 40 km/h.







Temperature gradevoli sulle regioni adriatiche, dove le massime non andranno oltre i 28°C. Massime fino a 32°C in pianura Padana, Toscana, Lazio, Campania e zone interne della Sardegna. Calano le temperature anche in Sicilia dopo il caldo afoso di ieri, pertanto le massime non andranno oltre i 30/32°C tra catanese, siracusano e ragusano (dove appena due giorni fa si sfioravano i 44°C).







