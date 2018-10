Meteo: forte perturbazione sull'Italia. Nubifragi e venti intensi, domenica da pieno Autunno tempestoso

Vasta perturbazione sull'Italia, piove senza sosta in Liguria e Nord-est. Alto rischio nubifragi.

Meteo / L'Autunno si è letteralmente impadronito dell'Italia in quest'ultima domenica di ottobre e lo sta facendo con una vasta perturbazione atlantica che sta coinvolgendo gran parte del Mediterraneo centrale. Piove senza sosta da ieri su Luria e gran parte del nord Italia, in particolare sui rilievi e settori pedemontani dove agisce il fenomeno dello "stau", ovvero l'incremento delle piogge per la presenza delle catene montuose.

Queste piogge estese e localmente molto forti (tanto che si registrano già accumuli compresi tra i 100 e i 300 mm su Liguria centrale, Veneto e Friuli), sono possibili grazie alle intensi correnti di ostro e scirocco dopo aver attraversato tutto il centro-sud Italia (scatenando raffiche oltre i 50-60 km/h) vanno ad impattare sui rilievi del nord favorendo l'ulteriore sviluppo delle nubi con conseguenti piogge più abbondanti.

Ci sono anche i primi danni ingenti per il forte vento troviamo nuvolosità su gran parte d'Italia ma i fenomeni più significativi, per il motivo scritto poc'anzi, li ritroviamo al nord. Ovviamente acquazzoni e qualche temporale stanno interessando anche Toscana, Lazio, Sardegna settentrionale e l'estremo sud, ma si tratta di fenomeni più isolati e intermittenti.

TANTO MALTEMPO IN GIORNATA

Il vortice di bassa pressione che ha preso vita nel Mediterraneo occidentale continuerà a traghettare vaste nubi cariche di pioggia verso il centro-nord Italia, dunque continuerà a piovere quasi senza sosta su Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Tanta pioggia attesa anche su Emilia e Toscana. I fenomeni più intensi continueranno ad interessare la Liguria centrale (Genova in particolare) e i settori montuosi e pedemontani di Lombardia, alto Piemonte, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, alta Toscana ed Emilia occidentale.



Molte nubi anche sul resto d'Italia e possibilità di acquazzoni o temporali su Lazio, Campania, Puglia centro-meridionale, Calabria meridionale, Sicilia orientale e gran parte della catena appenninica.



Tanta neve oltre i 2000 metri di quota sulle Alpi (dove già si registrano accumuli superiori al metro).

Il clima si presenterà mite su quasi tutta Italia per effetto delle forti correnti di ostro e scirocco provenienti dall'Africa, le quali manterranno le temperature massime tra i 18 e i 26°C.



Attenzione ai venti forti specie sulle coste ioniche e adriatiche, con raffiche fino a 80 km/h.

DOMANI MALTEMPO ESTREMO?

Il vortice di bassa pressione raggiungerà la Liguria e apporterà una fase di maltempo decisamente intensa su molte regioni italiane.

In particolare ci aspettiamo ancora piogge, anche alluvionali, al nord e venti da tempesta: le raffiche di scirocco potranno superare i 110-120 km/h lungo su lazio, Toscana, Liguria, Veneto e Romagna. Altrove raffiche tra gli 80 e i 110 km/h. Nelle prossime ore faremo un ulteriore approfondimento a riguardo.