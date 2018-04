Meteo fine settimana: ecco dove potrebbe PIOVERE...

La depressione afro-mediterranea in risalita dall'Algeria nella giornata di sabato 14 farà affluire verso il nostro Paese aria decisamente mite al suolo dai quadranti meridionali, ma la presenza di aria fresca in quota esalterà certamente l'instabilità atmosferica.



Questo però non avverrà tanto nella giornata di sabato, quando il Paese verrà interessato solo da un'estesa nuvolosità stratificata, che non dovrebbe generare alcun fenomeno rilevante, bensì nella giornata di domenica 15.



Solo sulla Sardegna, più vicina al core depressionario, potrebbe verificarsi qualche debole precipitazione sparsa già sabato entro fine giornata



Per il resto a tratti si vedrà anche un po' di sole e il tempo rimarrà asciutto sino a sera.



Domenica 15 invece le cose cambieranno: l'aria fresca in sfondamento da ovest entrerà in contatto con l'aria più mite ed umida in risalita da sud, dando vita a rovesci su medio e basso Tirreno sin dal mattino, che poi si trasferiranno verso nord nel corso del pomeriggio e in serata, coinvolgendo dapprima il nord-est e l'Emilia-Romagna, poi anche il nord-ovest tra la serata e la notte su lunedì.



Eccezion fatta per il basso Tirreno e per qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne e montuose, sul resto del sud non sono previste precipitazioni. Le piogge non risulteranno comunque rilevanti nemmeno altrove, anche se il modello "carica" un po' i fenomeni nella notte su lunedì.



Sempre per lunedì, al mattino nubi e precipitazioni dovrebbero localizzarsi al nord e al massimo sulle zone interne del centro , senza coinvolgere il meridione, ancora qualche rovescio possibile invece in Sardegna.



Da notare: nel fine settimana le temperature si porteranno su valori miti, come si noterà anche nella mappa dei valori previsti per le ore centrali di domenica 15 aprile al suolo, con qualche punta localmente anche superiore ai 20°C.