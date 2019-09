Meteo fine mese: un vortice freddo scenderà dal nord Europa?

Le ultime emissioni modellistiche non sembrano concedere molto spazio alla discesa verso sud di un ramo del vortice polare, un blocco di aria fredda che andrà a posizionarsi nel corso della settimana sulla Scandinavia senza probabilmente riuscire a sfondare troppo verso sud.



Le correnti atlantiche infatti risultano troppo tese per consentire un simile affondo meridiano di aria fredda. Un'eventuale interazione tra le correnti perturbate in arrivo da ovest e il vortice scandinavo potrebbero portare ad un veloce passaggio perturbato tra domenica 29 e lunedì 30 settembre, peraltro limitato al nord e al centro Italia, come mostra questa mappa tratta dal modello americano:

Più spesso però osserveremo correnti tese da ovest che determinano una sostanziale variabilità che spinge fronti nuvolosi in rapida successione ad attraversare il centro Europa e marginalmente nord e centro Italia. In un simile contesto di correnti va a piovere soprattutto dapprima su ovest Alpi, poi sull'estremo nord-est, e soprattutto la Toscana, l'alto Lazio e l'estremo levante ligure, molto meno o quasi per nulla altrove. Qui una mappa eloquente per l'esordio di ottobre sempre relativa al modello americano:

Ma l'anticiclone si farà mettere i piedi in testa cosi facilmente? Con buona probabilità NO. Sono infatti molti i modelli che stamane ne vedono una riscossa entro giovedì 3 ottobre, specie sul settore occidentale del Continente. Anche il modello americano a tal proposito lo vede ingrassare e proteggere gran parte del Mediterraneo per quella data: