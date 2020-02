Meteo FEBBRAIO: ecco l'andamento più probabile sino al termine del mese

Non sembra esserci molto spazio per gli episodi invernali durante questo mese di febbraio. Si potrà vedere qualcosa al centro e al sud forse, più difficilmente al nord, ma prevarranno comunque i momenti stabili o comunque senza grandi scossoni.



Perché l'inverno fallirà anche a febbraio dopo la breve sfuriata a cui sta per assistere l'area adriatica e il meridione? Il problema va come sempre ricercato in un vortice polare troppo compatto che trasmette alla corrente a getto l'ordine di correre all'impazzata.



Al problema si potrebbe ovviare con un fronte polare basso di latitudine: in quel caso le perturbazioni ci raggiungerebbero ugualmente, ma di fronte all'invadenza della cintura degli anticicloni, esso viaggia mediamente oltralpe e in questo modo da noi arrivano solo le briciole, peraltro limitate ai richiami di aria umida tra Liguria ed alto Tirreno.



Qualche frenata delle correnti in quota, unitamente ad una fisiologica perdita di compattezza del vortice polare nella terza decade del mese, potrebbe consentire la penetrazione temporanea di masse più fredde da nord con conseguenze instabili al centro e al sud, ma un vero scambio di calore nord-sud con ciclogenesi mediterranea e neve a bassa quota viene vista solo nel 10% delle corse.



RIASSUMENDO:

-spesso la seconda decade del mese sarà caratterizzata da un flusso occidentale mite che porterà nuvolaglia e qualche debole precipitazione al nord, segnatamente in Liguria, e al centro, segnatamente sulla Toscana.

-a tratti, specie intorno a metà mese, l'alta pressione potrebbe risultare determinante per lo stato del tempo sin sul centro Europa, portando stabilità e cieli sereni, come mostra questa carta barica:

- A tratti qualche sbuffo da nord potrebbe determinare un nuovo ricambio d'aria con spruzzate di neve sui settori alpini di confine e lungo il versante adriatico con un effimero calo termico:

-Nei momenti più instabili, attesi soprattutto in terza decade, l'anticiclone potrebbe ritirarsi verso ovest e consentire qualche inserimento più netto dell'aria fredda con momenti instabili al centro e al sud ed annesse nevicate in Appennino, ma di breve durata, ecco una mappa che evidenzia questa situazione: