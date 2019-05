Meteo ESTATE: pronti...via e già si ferma ai box?

Pronti? Via, un giro al comando e poi subito ai box per problemi di messa a punto. Potrebbe partire così la bella stagione: un anticiclone proverà ad impadronirsi del Mediterraneo centrale dalla fine di maggio ma potrebbe fare quasi subito i conti con una saccatura carica di temporali. La fermata ai box potrebbe essere solo un velocissimo stop and go , oppure qualcosa di più serio, ma questo ancora non si capisce.

Di sicuro la situazione per i primi giorni di giugno dovrebbe evolvere così come ve la mostriamo qui sotto: si parte da domenica 2 con la vecchia circolazione depressionaria ormai localizzata sull'area balcanica, pur con qualche disturbo ancora su Lazio, Abruzzo e meridione e l'anticiclone che chiude gli spazi a nuovi inserimenti di aria instabile dall'Atlantico.



Per martedì 4 giugno vediamo l'anticiclone proteggere maggiormente tutta l'Italia ma con le correnti atlantiche, cariche di aria fresca ed instabile, pronte ad avvicinarsi da ovest:

L'idea è che entro venerdì 7 giugno possa intervenire un nuovo peggioramento al nord e marginalmente al centro con temporali in viaggio da sud ovest verso nord-est:

Poi si aprono due scenari del tutto opposti: la media degli scenari strizza l'occhio all'estate proponendo un rinforzo improvviso dell'anticiclone che entro domenica 9 farebbe esplodere in maniera definitiva l'estate, come si vede qui sotto:

Ecco invece l'ipotesi dell'emissione ufficiale, con la saccatura che sfonda nel Mediterraneo lunedì 10 giugno e determina un nuovo guasto, mandando ai box l'estate:

Chi avrà ragione? L'idea è sempre quella di ieri, cioè che alla fine qualche disturbo temporalesco ci sarà e che l'anticiclone alla fine non sarà così mastodontico come viene visto dalla media degli scenari.