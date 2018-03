Meteo: esordio della Primavera con freddo e maltempo. Nevica a Campobasso

Ancora freddo, maltempo e venti forti sull'Italia. Inizio invernale della Primavera. Nevica a Campobasso.

Meteo/ Un inizio di primavera decisamente di stampo invernale quest'anno a causa di una vasta perturbazione nel cuore del Mediterraneo che richiama venti freddi dall'Europa centro-orientale, dove nei giorni scorsi si è affacciato il gelo russo.



La primavera è cominciata ufficialmente ieri pomeriggio proprio nella fase iniziare di questo nuovo peggioramento di stampo invernale. L'apice del maltempo e del freddo è atteso tra oggi e domani, quando la neve farà la sua comparsa anche a quote basse.

La depressione che ieri ha portato maltempo diffuso al centro-sud si sta muovendo verso est e sta favorendo l'entrata di aria via via sempre più fredda verso il nord e le regioni adriatiche dove le temperature si mantengono piuttosto basse per il periodo. Locali nevicate sono in atto sull'Appennino sin verso i 300-400 metri di altezza dalle Marche al Molise. Neve giunta in mattinata anche su Campobasso (in foto). La bora si fa sentire su gran parte del centro-nord, specie sull'alto Adriatico, con raffiche oltre i 90 km/h, mentre al sud Italia è il vento di libeccio a creare qualche grattacapo.

Il freddo persisterà almeno sino a sabato mentre nel frattempo sopraggiungerà una perturbazione dal mar Ionio, tra stasera e domani, che dispenserà precipitazioni diffuse su tutto il sud Italia. Grazie all'aria fredda presente nei bassi strati queste precipitazioni saranno nevose sin verso i 300-500 metri su Campania, Molise, Puglia e Basilicata. Possibili accumuli anche superiori ai 30 cm oltre i 700 metri di altezza.

Approfondiremo il peggioramento di domani nei prossimi articoli.