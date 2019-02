Meteo : ecco l'alta pressione delle Azzorre, inizia una fase stabile. L'inverno non finisce qui

Dopo diversi giorni di freddo e maltempo, a tratti piuttosto marcato all'estremo sud e sul Nord-Est, l'alta pressione delle Azzorre ha riportato la classica "quiete dopo la tempesta" ed è destinata a regalare diversi giorni di stabilità atmosferica.

Oggi 7 febbraio 2019 il tempo si presenterà stabile pressocchè ovunque ed è il Sole il protagonista indiscusso della giornata. Qualche addensamento lo troviamo in Puglia, Calabria, Sicilia e sul nord-ovest, ma non ci sono fenomeni. L'aumento di pressione e dei geopotenziali favorirà anche l'ingresso di aria più mite oceanica che innescherà un graduale aumento delle temperature su tutta Italia nei prossimi giorni, con apice nel week-end.

La giornata di oggi dunque proseguirà all'insegna del bel tempo su tutta Italia senza alcun rischio di pioggia in nessuna località. Gli addensamenti ora presenti al sud tenderanno a dissolversi in giornata. Possibili nubi basse sul nord-ovest anche nel resto della giornata e non escludiamo il ritorno di banchi di nebbia in serata sulla pianura Padana.



Temperature massime tra i 6 e 10°C al nord, 9-13°C al centro e 10-14°C al sud.

BEL TEMPO FINO A DOMENICA, DOPO RITORNA L'INVERNO!

L'arrivo dell'anticiclone sino al termine della settimana non deve trarre in inganno : l'inverno non è ancora finito! Nel corso della prossima settimana aumentano sensibilmente le possibilità dell'arrivo di un'ondata di freddo artico-continentale, direttamente dalla Scandinavia, che riporterebbe l'inverno su tutto il centro-sud e sul versante adriatico. Molto probabile anche l'arrivo della neve a quote piuttosto basse! Fase più secca ma molto fredda per il nord.