Meteo e turismo: l'hotel piÃ¹ sperduto del mondo...

Nella Monument Valley, tra Utah ed Arizona, dove John Ford ha girato il capolavoro immortale "The Searchers" (sentieri selvaggi) e dove il grande Ethan Edwards (John Wayne) tra sole a picco e temperature da forno andò alla ricerca delle nipotine Debby e Lucy rapite dagli indiani, è sorto un resort esclusivo, di quelli che andrebbero provati almeno una volta nella vita, se non fosse per i prezzi da capogiro.



Noi almeno virtualmente proviamo a portarvi lì, a Big Water, presso l'hotel Amangiri, dove è stata sorta una fantastica piscina in pieno deserto, una pozza d'acqua che abbraccia una roccia e che invita a trascorrere ore in perfetto equilibrio zen e a riflettere sulla vita.



All'interno un design raffinato e moderno, quasi non ci si crede di trovarsi nella Monument Valley. Tutto qui sembra essersi fermato. Nel silenzio generale si ode fischiare solo il vento che si incanala tra gli ampi finestroni delle basse casette che compongono l'hotel.



Molti farebbero carte false pur di poter vivere un'esperienza del genere, a molti altri darebbe sui nervi tutta quella solitudine, senza la consueta "movida" a cui siamo abituati dalle nostre parti. In ogni caso il solo percorso per raggiungere l'hotel non può non colpire con quella lingua d'asfalto che si infila nel deserto tra costoni di roccia spioventi, cespugli e una manciata di ciuffi d'erba.



Ecco anche un video che vi spiega tutto, ma proprio tutto su questo incredibile hotel americano: