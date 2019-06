Meteo : domenica molto calda e afosa al nord, va meglio al sud!

Il caldo estremo registrato tra giovedì e venerdì è ormai un ricordo e ha lasciato spazio al...caldo intenso! L'egemonia dell'anticiclone sub-tropicale prosegue ininterrottamente su gran parte dell'Europa meridionale e, seppur il cuore estremamente caldo sia effettivamente tornano sul nord Africa, le temperature si mantengono su valori ancora piuttosto alti. Insomma almeno per il momento non torneremo più sui 38-40°C, ma temperature tra i 32 e 35°C su gran parte del centro-nord sono ampiamente alla portata e come se non bastasse con parecchia umidità in più!

Il caldo, infatti, sta diventando sempre più afoso come logico che sia dopo tanti giorni di dominio anticiclonico : la persistenza dell'alta pressione sul Mediterraneo ha come conseguenza principale l'aumento costante dell'umidità nei bassi strati (a causa dell'evaporazione dei mari, dei fiumi, dei laghi) che data l'assenza di ricambi d'aria porta ad un accumulo che dopo tanti giorni rischia di diventare insostenibile. Non è un caso che in un'area come la pianura Padana, vero e proprio contenitore di caldo e umidità, si registrino temperature di 32-34°C con umidità al 60-70% tale da rendere quel caldo estremamente afoso e a tratti opprimente.

OGGI CALDO E AFA AL NORD

Anche la giornata di oggi, 30 giugno 2019, risulterà stabile e soleggiata pressocchè ovunque. L'unico rischio di maltempo riguarda le aree alpine dove nel tardo pomeriggio potranno formarsi isolati e rapidi acquazzoni.

Caldo afoso al nord dove le temperature raggiungeranno i 30/32°C sulla Padana orientale e i 35°C sulla Padana occidentale. Temperature fino a 37°C in Toscana e Sardegna, 31-34°C su Lazio e Campania. Temperature più basse sul lato adriatico e al sud grazie ai venti di grecale che continueranno a soffiare debolmente ma efficacemente, tanto da rendere più fresco il clima sul Meridione.