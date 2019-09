Meteo: domenica col forte maltempo, nubifragi sulle regioni tirreniche

Un vasto e intenso peggioramento di stampo atlantico sta raggiungendo l'Italia in questo ultimo giorno d'estate astronomica. L'allerta meteo diffusa dalla Protezione Civile verrà molto probabilmente rispettata per quel che riguarda le regioni tirreniche, ben esposte a questo tipo di correnti occidentali cariche di umidità e molto instabili.Già stamattina il tempo è decisamente perturbato su gran parte del centro, in Sardegna, in Emilia e in Liguria. Segnaliamo anche un forte temporale MCS in transito sul Canale di Sicilia e che sta coinvolgendo i settori meridionali dell'isola.

PREVISIONI METEO 22 SETTEMBRE 2019 | Il tempo peggiorerà ulteriormente nelle prossime ore sulle regioni del centro-nord: ci aspettiamo temporali intensi e localmente stazionari in grado di riversare al suolo ingenti quantità di pioggia oltre che forti raffiche di vento e numerosi fulmini. Le aree a maggior rischio sono quelle dello spezzino, della Toscana settentrionale (tra tarda mattina e primo pomeriggio), Toscana centro-meridionale (nel corso del pomeriggio), Lazio (in serata). Dopo la mezzanotte i fenomeni molto intensi si estenderanno anche sulla Campania settentrionale sin nel napoletano (in precedenza saranno comunque possibili altri acquazzoni e temporali).

Piogge più "democratiche" e non molto intense su gran parte del nord Italia, mentre i fenomeni saranno più blandi e isolati su Sardegna, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Cieli nuvolosi sul resto del sud ma con precipitazioni quasi assenti. Temperature in aumento su tutto il centro-sud grazie all'arrivo di un moderato vento di scirocco.