Meteo domani: perturbazione atlantica, maltempo al Nord

Meteo domani - Perturbazione atlantica in azione al Nord, stabile al Centro Sud.

Meteo domani - Continua il trend che vede l'arrivo di moderate e forti perturbazioni Atlantiche o Nord Atlantiche in direzione dell'Italia.

Nel corso della giornata di domani, già a partire dalla mattinata, piogge e locali temporali andranno ad interessare: Val d'Aosta, Piemonte, Liguria e Ovest Lombardia. Tempo generalmente stabile e soleggiato sul resto del territorio e in particolar modo al Centro Sud. Nel corso della giornata, la situazione non vedrà modifiche sostanziali, le zone maggiormente coinvolte continueranno a risultare quelle di Nord Ovest. Peggiora debolmente anche su: Trentino, Toscana e alto Lazio. In serata la situazione continuerà a presentarsi instabile soprattutto in Liguria, Piemonte e in Lombardia. Possibili deboli e isolate piogge anche in Friuli.

Situazione da monitorare in Liguria e in particolar modo nel Genovesato dove sono attesi accumuli significativi. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso dei prossimi aggiornamenti.

