Meteo diretta : nevica in pianura Padana dall'Emilia al Piemonte. Forte ciclogenesi in formazione al centro-sud

Continua a nevicare sui settori a sud del Po, in pianura Padana, dal Piemonte all'Emilia, grazie ai vasti nuclei carichi di precipitazioni sviluppati da un vortice di bassa pressione nato sul mar Ligure nelle prime ore della giornata. Si tratta della bassa pressione che tra mattina e pomeriggio ha portato una forte nevicata su Genova e Savona sono in atto precipitazioni, perlopiù nevose, dall'Emilia al basso Piemonte, passando dal pavese e parte del mantovano e del cremonese.

Negli ultimi minuti è cominciata una moderata nevicata su Bologna, mentre nevica già da qualche ora tra Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza dove troviamo un sottile strato di neve al suolo. Nevicate abbondanti su astigiano, alessandrino e cuneese, con accumuli localmente superiori ai 20 cm a quote quasi di pianura! Qualche fiocco è giunto anche su torinese e milanese ma senza accumuli.



Nel frattempo dobbiamo segnalare la formazione progressiva di una forte ciclogenesi nei pressi della Sardegna : questa bassa pressione si approfondirà rapidamente nei prossimi minuti tanto da raggiungere i 980hpa nel cuore del mar Tirreno. Sarà la depressione più intensa di questa fase di maltempo e probabilmente una delle più profonde (in termini di pressione) degli ultimi anni. Questa ciclogenesi sta già causando forte maltempo sulla Sardegna con neve fino a quote di collina, ma nelle prossime ore (specie tra la notte e tutta la giornata di domani, causerà maltempo diffuso e incisivo su tutto il centro-sud Italia. I fenomeni più intensi coinvolgeranno Calabria, Basilicata, Sicilia e Puglia dove non escludiamo temporali.



La neve scenderà sino a quote collinari su Marche, Abruzzo, Molise e Campania, oltre i 700/900 metri sul resto del sud. Neve fin sui 300 metri in Sardegna domani, specie nel nuorese, con locali sconfinamenti anche più in basso durante i fenomeni più intensi!



Per quanto riguarda il nord, il tempo tenderà a migliorare tra la notte e domani mattina su tutto il settore. Tempo in miglioramento progressivo (dal punto di vista delle precipitazioni) anche su Toscana e Lazio.