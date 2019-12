METEO di NATALE: tranquillo e poco freddo, attenzione alle NEBBIE, poi si cambia...

C'è voglia di sereno, soprattutto al nord, che non vede il sole da parecchio. Un cuneo anticiclonico potrebbe regalare al nostro Paese 2-3 giorni di tempo discreto o buono, proprio tra lunedì 23 e il giorno di Natale, con una breve fase di vento da nord, peraltro non freddo e temperature dunque relativamente miti.



Le schiarite notturne favoriranno comunque un certo calo delle temperature, che finalmente nei fondovalle e comunque nelle zone interne potrebbero scendere al di sotto dello zero.



Inoltre la cessazione del vento, prevista già per martedì 24, porterebbe alla formazione di nebbie sparse sul catino padano e nelle valli del centro, solo localmente al sud.



Se queste nebbie dovessero persistere anche nelle ore diurne potrebbero favorire del freddo umido sulle zone pianeggianti, mentre in quota e sulle coste le temperature rimarrebbero gradevoli nelle ore centrali del giorno.



Per Natale, il possibile avvicinamento di un fronte da ovest, potrebbe originare nubi basse sul comparto ligure e sull'alta Toscana, in grado di estendersi verso sera verso le pianure del nord, ma già qui la previsione entra in un campo minato, perché l'evoluzione dal 26 in poi diverge moltissimo da modello a modello. Godiamoci il bel tempo natalizio intanto…



E seguite nel frattempo tutti i nostri aggiornamenti!