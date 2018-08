Meteo : depressione al sud, tanti forti temporali oggi - PREVISIONI

Bassa pressione in approfondimento al centro-sud, anche oggi tanti e forti temporali.

Meteo / La giornata odierna rappresenterà l'apice del maltempo sulle regioni del centro-sud, dopo almeno 10 giorni di temporali e acquazzoni che a più riprese si sono presentati dal Lazio alla Sicilia, dalla Sardegna alla Puglia, rovinando le vacanze d'agosto.

L'aria fresca che per tutto questo tempo è rimasta intrappolata nel Mediterraneo centro-meridionale, sta approfondendo una depressione nel mar Tirreno in chiaro stile autunnale, ovvero con un centro di bassa pressione e numerosi temporali che si sviluppano tutt'attorno, fatto decisamente atipico per agosto sui mari del sud.

TANTI TEMPORALI OGGI AL CENTRO-SUD

Per l'ennesima volta la Sardegna si trova in balia dei temporali, mentre nelle prossime ore saranno coinvolte in pieno regioni come Sicilia e Calabria, specie tra pomeriggio e sera. In particolare sarà la Sicilia settentrionale e sud-orientale (palermitano, messinese, catanese e siracusano) ad assistere ai fenomeni più duraturi e forti. Elevato anche il rischio di grandinate e alluvioni lampo.

L'instabilità coinvolgerà anche tante altre zone del centro-sud : i temporali si manifesteranno principalmente nelle ore pomeridiane e colpiranno generalmente i settori interni di Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, Umbria e Toscana. I temporali tenderanno poi a muoversi verso ovest, coinvolgendo quindi anche i settori pianeggianti e anche costieri di Toscana, Lazio e Campania. Andrà meglio sulle coste adriatiche dove splenderà il Sole. Attenzione ai possibili temporali molto intensi su Murge baresi, Subappennino Dauno, Basilicata, zone interne di Campania e Lazio.

Al nord continuerà a splendere diffusamente il Sole ad eccezione di locali temporali sui rilievi tra pomeriggio e sera.



Clima che si manterrà caldo al nord con temperature massime tra i 30 e i 34°C, mentre al centro-sud avremo valori ben più bassi, a tratti anche inferiori ai 27-28°C specie sulle isole Maggiori.

CONFERMATA la forte perturbazione del week-end che investirà tutta Italia >>