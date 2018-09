METEO: CLAMOROSO! L'alta pressione al contrattacco dopo metà mese?

Dietrofront! E di quelli pesanti, da parte del modello americano. Sino a ieri sembrava che dopo la metà del mese il tempo potesse offrire una notevole vivacità, un cambio della guarda di non trascurabile portata con PIOGGE, FRESCO, TEMPORALI.



Invece no, l'alta pressione con il suo BEL TEMPO non ci sta ad uscire di scena, sembra una lotta tra prime donne per il possesso del Mediterraneo, manco fosse Rossellini ai tempi della contesa tra Anna Magnani e Ingrid Bergman.



In pratica l'offensiva atlantica potrebbe essere respinta al mittente, con un'azione di forza inopinata che rimanderebbe ulteriormente l'appuntamento con l'autunno .



Ce la farà davvero l'anticiclone a rintuzzare l'attacco dell'Atlantico e delle sue perturbazioni? Stando alla media degli scenari del modello americano probabilmente si, ma la stessa media ieri e persino stanotte diceva proprio il contrario, a testimonianza di una situazione tutt'altra che definita e che potrebbe riservarci altri colpi di scena, magari anche di verso opposto.



Cosa determina tanta incertezza? Innanzitutto il ruolo che potranno avere gli ex uragani che prenderanno la via dell'Europa (Florence in primis) nel corso della prossima settimana, inoltre l'esatta posizione di affondo delle saccature, che i modelli non riescono proprio ad inquadrare e terzo il reale grado di potenza dell'anticiclone, anche questo non ancora ben digerito.



INSOMMA: al momento dopo la metà del mese il borsino del meteo vede le azioni dell'alta pressione in netto rialzo e quelle del maltempo atlantico sospese per eccesso di ribasso, ma la partita non è ancora finita..