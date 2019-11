METEO: ci aspetta una settimana PAZZA con tante perturbazioni in arrivo!

Saranno ben tre le fasi moderatamente perturbate in arrivo sull'Italia nel corso della prossima settimana: una martedì 5, l'altra tra giovedì 7 e venerdì 8, la terza prevista in arrivo per domenica 10 novembre.



A consentire tutto questo il ritiro dell'alta pressione nella sua base azzorriana. L'affondo delle depressioni atlantiche sarà dunque piuttosto facile, una facilità che stupisce anche gli addetti ai lavori, dopo le difficoltà incontrate nelle ultime stagioni.



Questo non deve chiaramente illudere su una dinamicità in grado di protrarsi anche in inverno, in modo da limitare le fasi in cui la stagnazione dell'aria persiste e genera alti livelli di inquinamento.



E' comunque già un bel segnale osservare questa sequenza di vortici affondare con determinazione sul centro Europa e parte del nostro Paese. Abbiamo così raccolto i tre passaggi perturbati fondamentali della settimana in queste tre mappe, previste rispettivamente per martedì, venerdì e domenica:

SINTESI PREVISIONALE per la settimana 4-10 novembre:

lunedì 4 novembre: temporaneo miglioramento.



martedì 5 novembre: piogge su Levante Ligure, Lombardia, Triveneto, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna, asciutto altrove.



mercoledì 6 novembre: piogge in trasferimento al sud con veloce passaggio di rovesci e temporali, migliora altrove.



giovedì 7 novembre: tregua temporanea, dalla sera peggiora al nord-ovest e sulla Toscana con piogge e rovesci.



venerdì 8 novembre: fenomeni su nord-est, centrali tirreniche, Sardegna, Campania, migliora al nord-ovest, scarsamente coinvolto il resto del sud.



sabato 9 novembre: dapprima schiarite, poi nubi in arrivo al nord e sulla Toscana.



domenica 10 novembre: peggiora al nord e su Tirreno e Sardegna con piogge e temporali, neve sulle Alpi oltre i 1800m. Tempo asciutto altrove ma ventoso. Piuttosto fresco al nord e sul Tirreno.