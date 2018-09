METEO: cambiamento RADICALE già all'inizio di ottobre?

Il modello europeo e quello canadese hanno segnalato per l'inizio di ottobre un affondo molto deciso sul centro Europa e poi sul Mediterraneo, in grado di determinare una svolta autunnale profonda sul nostro Paese.



Il modello americano ha visto la stessa cosa, ma spostata in avanti di alcuni giorni, tra l'8 ed il 10 ottobre. Non si è spostato da questa linea di tendenza per alcune emissioni, ma nell'ultima di poco fa le cose sono cominciate a cambiare e non poco, con tendenza ad allinearsi ai colleghi.



Cosa potrebbe accadere se l'alta pressione venisse bucata centralmente? Una saccatura sfonderebbe sul nostro Paese finendo per approfondire una depressione al suolo, foriera di precipitazioni anche abbondanti, di un importante calo termico e di una sostenuta ventilazione.



Dunque diventa molto importante che i tre principali modelli presi in considerazione concordino su questo punto: significherebbe chiudere i conti con un anticiclone pachidermico, che per settimane ha dominato la scena imponendo stabilità e caldo ad oltranza.

Salgono dunque le azioni per un ulteriore vigoroso passo avanti della stagione autunnale.



