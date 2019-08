Meteo: caldo su gran parte d'Italia, qualche temporale sui rilievi

METEO | Dopo i temporali a tratti molto intensi rilevati nella serata di ieri sul nord-ovest, la situazione è in deciso miglioramento. L'egemonia dell'anticiclone africano proseguirà per l'intera giornata odierna e regalerà nuove ore molto calde e stabili da nord a sud.

PREVISIONI 21 AGOSTO 2019 | I cieli si presenteranno sereni per quasi tutta la giornata su buona parte d'Italia. In particolare su pianura Padana, pianure e coste del centro-sud il Sole dovrebbe dominare incontrastato. Qualche isolato temporale sarà possibile sui rilievi del nord (colline e monti di Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, alto Veneto in possibile sconfinamernto serale sulle alte pianure), e zone interne dell'Appennino settentrionale, della Sardegna e della Sicilia occidentale (tra trapanese e agrigentino). i fenomeni saranno di breve durata ma localmente anche piuttosto intensi.

CALDO IN AUMENTO | Le temperature sono attese in ulteriore lieve aumento nelle massime. Si prospettano, nel pomeriggio, valori fino a 32-33°C al nord, e punte fino a 37°C su Puglia settentrionale, Lazio, Toscana, Umbria, Sardegna settentrionale.