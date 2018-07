Meteo : caldo in aumento, occhio a locali forti temporali oggi - PREVISIONI

Correnti fresche lambiscono l'Italia, occhio ai temporali in giornata al sud.







Meteo / Ultima giornata di "limbo" per l'Italia, situata nel bel mezzo tra l'anticiclone ad ovest e le correnti più fresche ad est. Quest'ultime riescono a lambire i settori orientali della nostra penisola, in particolare il sud, dove nel corso della giornata odierna apporteranno della locale instabilità. Tempo via via sempre più stabile verso nord grazie alla maggior ingerenza dell'anticiclone.

Ma vediamo cosa aspettarci oggi 27 luglio 2018 sull'Italia :







NORD - stabile e soleggiato specie sulle pianure. Tra pomeriggio e sera possibilità di isolati acquazzoni o temporali sull'arco alpino e prealpino, specie tra Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli. Locali fenomeni anche sull'Appennino emiliano e quello ligure. Temperature massime fino a 35°C sull'Emilia, fino a 33°C altrove.







CENTRO - stabile e soleggiato specie sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio possibili locali temporali sull'Appennino e nelle zone interne di Toscana e Lazio. Sul Lazio meridionale (provincia di Frosinone) i temporali potranno risultare molto forti. Temperature massime fino 33-35 °C nelle zone interne tra Lazio, Umbria e Toscana, massime non oltre i 30°C sul versante adriatico.







SUD - mattinata stabile ovunque, mentre nel pomeriggio possibilità di temporali anche forti nelle zone interne di Puglia (foggiano, Murge e tarantino), Basilicata, Irpinia e Calabria settentrionale. Possibilità di grandinate e colpi di vento. Temperature massime fino a 34°C sulla Sicilia meridionale, altrove non oltre i 29/31°C. Ventilazione disposta dai quadranti settentrionali.







In serata tempo stabile ovunque, specie dopo le 21.00, per assistere al fantastico evento dell'eclissi di Luna totale.