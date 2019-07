Meteo : caldo fino a 38°C al centro-sud, serata temporalesca al nord

La giornata non può che aprirsi col bel tempo su tutta la nostra penisola grazie all'alta pressione africana che continua a sovrastare tutto il Mediterraneo nonostante qualche singhiozzo sempre più evidente col passare dei giorni. e, segno che qualcosa sta cambiando nello scacchiere barico europeo.

La giornata di oggi, 2 luglio 2019, vedrà un ulteriore aumento dell'instabilità pomeridiana e serale sulle regioni del nord : l'anticiclone perderà ulteriori colpi e lascerà penetrare refoli freschi atlantici alle medio-alte quote, capaci di sollevare la gran calura e umidità presenti in pianura Padana. Il risultato? verranno a formarsi nuovi temporali e acquazzoni su molte zone del settentrione, in particolar modo sul nord-ovest tra Piemonte, Emilia e Lombardia dove i temporali potranno rivelarsi anche molto intensi.

Discorso diverso per il centro-sud dove l'alta pressione sarà più coriacea e regalerà stabilità e clima da piena estate.

Le temperature sono attese in ulteriore aumento su tutto il centro-sud, tanto che la colonnina di mercurio potrà sfiorare i 38°C sulle zone interne del Lazio, della Puglia, della Sardegna e della Sicilia. Temperature tra i 28 e i 32°C sulle coste del centro-sud, mentre al nord sfioreremo nuovamente i 33-34°C, con tanta afa.