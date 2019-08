Meteo: caldo e afa, oggi fino a 32Â°C. Tanti temporali nell'interno

L'anticiclone nord-africano continua a sorvolare il Mediterraneo e continuerà a farlo sino al termine del mese seppur con molte difficoltà derivanti dal lento e graduale rinforzo delle correnti atlantiche.

Effettivamente la cupola anticiclonica che ci sovrasta da molti giorni sta pian piano perdendo forza, anche se facciamo fatica ad osservarlo: il caldo continua ad essere ben presente e l'afa anche, con indici molto alti specie su coste e pianure. L'indebolimento dell'anticiclone determina tuttavia anche molta instabilità, specie su zone interne, colline e rilievi come stiamo ben vedendo negli ultimi giorni.

PREVISIONI 27 AGOSTO/ La giornata odierna sarà pressocchè identica alle precedenti, ovvero risulterà generalmente stabile su pianure e coste e molto instabile sulle aree interne. Ancora una volta acquazzoni e temporali prediligeranno le colline e i rilievi del centro-sud, con rari sconfinamenti sul Tavoliere e coste molisane e abruzzesi. Instabile, localmente, anche sulle isole maggiori e Alpi, mentre sarà spesso stabile in pianura Padana (ad eccezione di possibili temporali serali sulla pianura piemontese).Continuerà a far caldo su tutta Italia, con temperature massime tra i 29 e 32/33°C. Afa a tratti molto fastidiosa in pianura Padana e coste/pianure del centro-sud.

PERTURBAZIONE IN AVVICINAMENTO? Dalle immagini satellitari si nota l'avanzata di una vasta perturbazione da ovest, dalle Baleari: questo fronte perturbato si muove verso est ma raggiungerà l'Italia approdando su Sardegna e nord-ovest. Essa porterà piogge e temporali su questi settori, dopodichè transiterà sul resto della penisola tra 29 e 30 agosto, ma lo vedremo meglio nei prossimi aggiornamenti.