Meteo : c'e' il Sole ma clima piu' fresco ovunque. Occhio ai temporali nel pomeriggio

Anche oggi tanta instabilità pomeridiana. Attenzione ai forti temporali al centro-sud. Clima più fresco.

Meteo / Senza dubbio ci sono miglioramenti rispetto a ieri, quando abbiamo raggiunto l'apice del maltempo e i temporali proliferavano già durante le ore mattutine al centro-sud. Quest'oggi notiamo una situazione sicuramente migliore, con tanti spazi soleggiati e pochissime precipitazioni, concentrate perlopiù sul Salento meridionale e in Molise. Ciò però non significa che è tornato il bel tempo, dato che la massa d'aria fredda giunta nei giorni scorsi è ancora presente sulle regioni del sud. Semplicemente è diminuita l'instabilità e l'energia è scesa un po', favorendo quindi una mattinata nel complesso stabile. Le note di maggior maltempo le troviamo sul mar Ionio e il Salento dove è posizionato al momento il cuore della bassa pressione.

TANTI TEMPORALI OGGI

La presenza di quest'aria molto fresca in alta quota sulle regioni centro-meridionali favorirà la formazione di numerosi acquazzoni e temporali nel corso delle ore pomeridiane. I fenomeni saranno frequenti ma disorganizzati, pertanto non potranno colpire tutte le zone e tutte le città e non sarà certo una novità assistere nel raggio di pochi chilometri a condizioni meteo totalmente differenti.



Il maggior rischio di temporali riguarda le aree interne del centro-sud : ciò significa che gran parte delle coste potranno essere risparmiate dal maltempo ad eccezione dell'arco ionico salentino, la Sicilia orientale, la Sardegna meridionale ed orientale, la Campania. Su questi settori gli acquazzoni potranno raggiungere anche le coste, sempre in maniera disorganizzata e intermittente.

Al nord, ma anche su Marche e Toscana, il tempo si presenterà generalmente stabile con qualche annuvolamento pomeridiano che non dovrebbe creare troppi problemi. Il clima si presenterà caldo al nord, ma senza afa, mentre sarà piuttosto fresco al centro-sud dove le temperature massime oscilleranno tra i 27 e 30°C. Insomma caldo ma assolutamente gradevole.



In serata miglioramento del tempo e soprattutto temperature in calo sin verso i 21/23°C un po' ovunque.