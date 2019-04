Meteo aprile: altri momenti PERTURBATI in vista?

Finalmente una tregua allo strapotere dell'anticiclone, finalmente una configurazione barica diversa dal solito. Finalmente altre occasioni per assistere a precipitazioni. Ci saranno? Secondo l'analisi del modello americano probabilmente SI.



Una discreta occasione viene evidenziata in mercoledì 10 aprile, come mostra la carta barica relativa alla media degli scenari valida per quella giornata:





La posizione anomala dell'anticiclone e la presenza del vortice a ridosso delle Alpi sono indizi importanti, confermati proprio dalla mappa delle anomalie bariche previste per la stessa giornata sempre dal modello americano: il colore rosso vivo indica valori pressori superiori alla norma nell'area islandese, il colore blu inferiori.





E non finisce qui: anche la carta relativa allo spread , che indica la dispersione dei 21 scenari del modello rispetto alla sua emissione ufficiale, segnala la possibilità che proprio per mercoledì 10 aprile una saccatura possa far visita al nord Italia e a parte del centro: la colorazione blu è un segnale di affidabilità, quella viola ancora di più.





E' vero che la pioggia potrebbe ripresentarsi anche attorno alla metà del mese, a causa dell'inserimento di un'altra depressione da ovest? Possibile , ma questa volta molto meno probabile, anche se la media degli scenari del modello americano autorizza a pensarlo tra sabato 13 e domenica 14 aprile.





Seguite tutti gli aggiornamenti allora!