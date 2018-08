Meteo : altra giornata carica di temporali, aumenta il caldo al nord

Persiste l'aria fresca al centro-sud, tanti altri temporali oggi. Caldo in aumento al nord.

Meteo / La saccatura fresca giunta ad inizio settimana sull'Italia continua a stazionare nel cuore del Mediterraneo non trovando vie di fuga ai suoi lati. Ciò permette una permanenza dell'instabilità nei giorni, che si manifesta prevalentemente nelle ore pomeridiane e sulle zone interne del centro-sud. Al nord invece la pressione sta man mano aumentando a causa del transito di una forte perturbazione sull'Europa nord-occidentale, che richiama aria più calda dall'oceano Atlantico centrale verso Francia, Germania e nord Italia.

PREVISIONI METEO PER OGGI

La giornata di oggi 18 agosto 2018 sarà caratterizzata da tempo molto instabile nelle ore pomeridiane e nelle prime ore della sera sulle zone interne del centro-sud, specialmente dal Lazio alla Calabria a tratti anche sulle coste. Temporali anche nelle zone interne della Sicilia centro-orientale, sulla Sardegna meridionale e sulla Puglia ionica. Locali acquazzoni si affacceranno anche sulle zone interne (in Appennino) di Marche, Abruzzo e Molise, e sui settori collinari e montuosi del nord Italia. Non escludiamo qualche isolato temporale sulla pianura Padana occidentale (tra cuneese e torinese) e sul delta del Po.

I fenomeni saranno rapidi ma localmente incisivi, quindi non escludiamo grandinate e forti improvvisi colpi di vento (prevalentemente nelle zone interne e lontane dal mare).

Le temperature saranno stazionarie al centro-sud, con massime tra i 28 e i 31°C, mentre avremo un lieve aumento al nord dove raggiungeremo i 32/33°C in pianura Padana. Sicuramente non avremo nessuna ondata di caldo eccezionale sul settentrione, come paventato da altri siti web. Il caldo africano, infatti potrebbe essere solo un lontano ricordo! LEGGI QUI maggiori info.