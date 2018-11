METEO: ad inizio dicembre spunta l'anticiclone?

Il modello europeo prevede l'affermazione, pur parziale e forse temporanea, di un cuneo di alta pressione tra i primi giorni di dicembre e l'Immacolata.



L'anticiclone raggiungerebbe il Mediterraneo già entro martedì 4, rintuzzando gli attacchi delle perturbazioni atlantiche ed introducendo aria progressivamente più mite, specie in quota.



Il culmine della sua azione stabilizzante si avrebbe nella giornata di venerdì 7 dicembre; ad accompagnare la sua presenza potrebbero fare la loro comparsa nebbie diffuse sulle zone pianeggianti, specie al nord e nei fondovalle appenninici.



Il modello europeo non vede però l'anticiclone in grado di estendere la sua influenza a tutto il centro Europa , né tantomeno lo vede sbilanciarsi ad ovest o ad est della nostra Penisola, lo disegna invece con il classico nasone caldo appoggiato sullo Stivale.



E' probabile che la sua figura venga poi ridimensionata dall'affondo deciso delle correnti occidentali nei giorni immediatamente successivi, in linea con la previsione di un rinforzo delle velocità zonali (novità di oggi) prevista per la seconda decade di dicembre.



In questo caso si passerebbe ad una variabilità che potrebbe risultare a tratti anche perturbata, ma certamente SENZA freddo. Seguite gli aggiornamenti!



