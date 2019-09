METEO: a fine mese vera OFFENSIVA AUTUNNALE?

Il modello americano e quello canadese ipotizzano importanti tentativi dell'Atlantico di inserirsi nel cuore del Mediterraneo entro la fine del mese.



Lo si scorge da diverse emissioni alternative a quelle ufficiali, come quella che vi proponiamo qui sotto relativa al modello americano per sabato 28 settembre, dove si nota chiaramente l'affondo di una saccatura nel cuore del Mediterraneo con correnti da sud ovest foriere di precipitazioni per mezza Italia:

Guardate anche l'affondo proposto dal modello canadese per lo stesso periodo, sembrano quasi prodotti in fotocopia; inoltre il canadese attribuisce maggiore importanza all'azione di blocco operata dall'anticiclone sulla Scandinavia, che finirebbe per fare il "gioco" del maltempo nell'area mediterranea.

Cosa ci dice a tal proposito la media degli scenari del modello americano? Beh, abbozza anch'essa questo abbassamento del flusso zonale atlantico, che genererebbe sicuramente variabilità e qualche pioggia almeno su parte del nord e sul versante centrale tirrenico. Tutti indizi che presto potrebbero portare ad una prova tangibile di cambiamento (siamo al 45% di attendibilità, per ora..).