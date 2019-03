Meteo a 7 giorni: due potenziali passaggi PERTURBATI importanti!

Febbraio e la sua straordinaria mitezza sono alle spalle. Marzo, pur confermando questo trend relativamente mite, comincia a mostrare i segni della dinamicità tipica della primavera e questo indubbiamente non può fare che bene al nostro territorio che ha bisogno costante di un ricambio d'aria, di pioggia, di neve.



Si sta preparando infatti un nuovo cambiamento del tempo tra mercoledi e giovedi, che porterà precipitazioni anche di una certa rilevanza sul settore alpino, prealpino e a nord del Po, molto meno sulle basse pianure e sull'Emilia. Nevicherà mediamente oltre i 1200m.



Colpa di una depressione che marcerà ancora troppo alta per sfondare nel Mediterraneo ma la saccatura ad essa associata e soprattutto il fronte che si muoverà all'interno di questo vortice, sarà comunque in grado di sorvolare le nostre regioni settentrionali.



Dietro ad essa l'alta pressione proverà a riconquistare il trono d'Italia ma sarà costantemente disturbata da correnti nord-occidentali che seguiteranno ad introdurre note di variabilità sul territorio, specie lungo le regioni tirreniche.



Durante la prossima settimana assisteremo con buona probabilità ad una nuova frenata della corrente a getto legata alla grande attività del vortice polare: tutto questo si tradurrà in un tentativo più incisivo delle perturbazioni atlantiche di sfondare nel Mediterraneo: secondo alcuni modelli entro martedi 12 o mercoledi 13 nord e Toscana riceveranno una nuova importante dose di precipi tazioni e sulle Alpi tornerà anche la neve.



Questi segnali di svolta non sono assolutamente trascurabili e fanno pensare che con lo stagionale "pensionamento" del vortice polare, colate di aria fredda potrebbero raggiungere in maniera anche più spettacolare le basse latitudini, conferendo alla primavera quella dinamicità che insita nel proprio DNA.



SINTESI PREVISIONALE SINO A MARTEDI 12 MARZO:

mercoledi 6 marzo: nuvoloso su Alpi e regioni di nord-ovest con le prime precipitazioni, nevose oltre i 1200m, asciutto sull'Emilia-Romagna e sulla bassa pianura veneta. Nubi anche sull'alta Toscana con locali piogge, parzialmente nuvoloso sul resto del centro con ampie schiarite, bello su isole e meridione con temperature in calo al nord-ovest e in rialzo al sud, sulll'Emilia-Romagna e il medio Adriatico a causa dei venti di caduta appenninici da SW.



giovedi 7 marzo: al nord nubi e precipitazioni su Alpi, Prealpi, regioni di nord-ovest con limite della neve a 1200m circa. Fenomeni intensi tra alto Piemonte, alta Lombardia, Canton Ticino, sporadiche su bassa pianura lombarda orientale4, basso Veneto, assenti sull'Emilia-Romagna, tranne il Piacentino. Nubi su alta Toscana con locali piogge, velato sul resto del centro, sereno al sud. Temperature in calo al nord, miti al centro, molto miti al sud.



venerdi 8 marzo: miglioramento, salvo addensamenti irregolari sull'estremo nord-est e lungo il versante tirrenico ma con basso rischio di precipitazioni. Ventilato, clima fresco al mattino, mite nel pomeriggio.



sabato 9 e domenica 10 marzo: nuvoloso sulle regioni tirreniche, dallo Spezzino al Napoletano con locali piogge in Toscana, abbastanza soleggiato altrove o velato, mite.



lunedì 11 marzo: soleggiato e mite quasi ovunque.



martedi 12 marzo: peggiora al nord e sulla Toscana con precipitazioni, anche nevose dalle quote medie sulle Alpi. Tempo migliore sul resto del Paese, temperature in calo al nord.



Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

