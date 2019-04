Meteo a 7 giorni: domenica maltempo anche severo al nord-ovest

E' l'ora delle piogge, quelle vere, aprile sta compensando il deficit idrico dei mesi precedenti e lo sta facendo in modo anche "garbato", senza eccessi.

L'Italia è sede di una depressione quasi stazionaria, una ferita che non guarirà facilmente a causa di una sorta di blocco della circolazione su grande scala.

Infatti un anticiclone si è posizionato sulla Scandinavia ed impedisce il normale transito delle perturbazioni alle alte latitudini, deviandole verso sud.



Contemporaneamente aria fredda affluisce con moto retrogrado dal bordo meridionale dell'alta pressione verso l'Europa centrale, esaltando l'azione del vortice depressionario sulle nostre regioni.



La depressione tenderà temporaneamente a perdere forza nella giornata di venerdì. Infatti dalla mappa qui sotto, elaborata dal nostro modello e relativa al pomeriggio di venerdi, si evince come i fenomeni risultino circoscritti quasi esclusivamente alle nostre regioni centrali e meridionali, specie del versante tirrenico, e alla Sardegna:



Nella giornata di sabato 13 le cose tenderanno nuovamente a peggiorare dal pomeriggio sulle nostre regioni settentrionali, a causa dell'avvicinamento di un vortice freddo in quota che, dalla notte di domenica, impegnerà seriamente il nord-ovest con piogge anche forti e copiose nevicate oltre i 500-800m di quota.



La carta qui sotto, sempre tratta dal nostro modello, mostra la sommatoria dei fenomeni attesi tra le 06 e le 12 di domenica 14 aprile, notate il picco di precipitazioni tra Liguria e Lombardia:

La settimana prossima si aprirà con un temporaneo miglioramento, ma tra martedì e mercoledì una perturbazione potrebbe transitare sul settentrione determinando alcune precipitazioni di moderata intensità, mentre per giovedì è attesa una pausa soleggiata e mite su tutto il Paese.



SINTESI PREVISIONALE sino a GIOVEDI 18 aprile:

venerdì 12 aprile: al nord nuvolosità irregolare con qualche sporadica precipitazione, in un contesto variabile e favorevole a schiarite. Al centro e al sud, isole comprese,. instabile con piogge, rovesci o brevi temporali. Temperature stazionarie.



sabato 13 aprile: su tutte le regioni nuvolosità variabile con ampie schiarite ma anche rischio di rovesci o brevi temporali, che in serata tenderanno a localizzarsi e a divenire intensi sul nord-ovest.



domenica 14 aprile: al nord-ovest tempo perturbato con piogge e rovesci, neve tra 500 ed 800m, fenomeni più intensi su Liguria e Lombardia, instabile sul resto del Paese con rovesci alternati a schiarite. Temperature in forte calo al nord-ovest, più lieve altrove.



lunedì 15 aprile: ultimi rovesci al mattino a carattere sparso sul territorio, specie tra nord-ovest e fascia interna appenninica centrale e meridionale, tendenza a graduale miglioramento. Temperature in aumento.



martedì 16 aprile: tempo in peggioramento dalla sera al nord-ovest con piogge sparse, in estensione al nord-est e alla Toscana e all'Umbria in serata, tempo da sereno a velato altrove.



mercoledì 17 aprile: piogge al mattino tra nord e centro, migliora da ovest, bello al sud. Lieve calo termico.



giovedì 18 aprile: intervallo soleggiato su tutto il Paese. Rialzo termico.



