Meteo a 7 giorni: arriva la PIOGGIA su molte regioni durante il fine settimana

Una perturbazione si. Avete capito bene. L'Atlantico si è svegliato e ci propone finalmente il passaggio di un corpo nuvoloso organizzato per domenica 22 settembre.

Non su tutta l'Italia inizialmente ma su gran parte del nord e su quelle zone del centro che maggiormente hanno sofferto di carenza di pioggia negli ultimi mesi, cioè le centrali tirreniche.

Il muro anticiclonico verrà dunque eroso e per gran parte della prossima settimana il flusso perturbato atlantico proverà ancora ad inserirsi, almeno parzialmente, sul nostro settentrione, facendo intuire all'alta pressione che non può essere sempre estate sull'Italia.

Se la giornata di venerdì 20 ci riconsegnerà un tempo in gran parte soleggiato, ma anche sensibilmente più fresco, specie al mattino, il fine settimana ha in serbo per il nord e parte del centro una sorpresa bagnata, in particolare nella giornata di domenica.



Le regioni più colpite dal maltempo dovrebbero risultare la Toscana e la Liguria, sulla quale già da ieri le mappe segnalano la possibilità di fenomeni particolarmente intensi di matrice marittima, quindi temporali temibili, che possono scaricare ingenti quantità di pioggia.

Da verificare il maggiore o minore coinvolgimento di Umbria e Lazio (Capitale compresa). A tal proposito saranno fondamentali gli aggiornamenti delle prossime 24 ore. Eccovi comunque la sequenza dei fenomeni previsti per domenica. La prima mappa mostra gli accumuli tra le 00 e le 06 di domenica 22 settembre:

La seconda mappa gli accumuli tra le 06 e le 12 di domenica 22 settembre:

Ed infine ecco gli accumuli attesi tra le 12 e le 18 di domenica 22 settembre, dove si può chiaramente notare un contributo temporalesco notevole e temibile per il nord della Toscana:

Lunedi le precipitazioni dovrebbero poi coinvolgere soprattutto il centro e il sud, scivolando lungo l'Adriatico e rinnovando la fenomenologia soprattutto su Molise e Puglia sino a martedì mattina.



In seguito la rimonta temporanea di un cuneo anticiclonico dovrebbe riportare il bel tempo, ma l'iniziativa di una nuova saccatura prevista in avvicinamento alle Alpi tra mercoledì 25 e giovedì 26 potrebbe continuare a mantenere dinamico questo finale di settembre.



SINTESI PREVISIONALE SINO A GIOVEDI 26 SETTEMBRE:

venerdì 20 settembre: miglioramento ma clima fresco quasi ovunque, specie al nord e al centro, residui temporali al sud in mattinata. Ventilato da nord-est.



sabato 21 settembre: tempo inizialmente buono, ma con nubi in graduale aumento su Toscana, Sardegna, Liguria, regioni di nord-ovest. Dalla sera piogge su ovest Alpi, temporali su Liguria e rovesci su ovest Piemonte. Altrove ancora asciutto, temperature in aumento.



domenica 22 settembre: maltempo su gran parte del nord e su Toscana ed Umbria con piogge e temporali, dapprima più intensi in Liguria, moderati su Lombardia e Triveneto, ovest Piemonte ai margini dei fenomeni, poi nubifragi possibili sulla Toscana. In serata peggiora sul resto del centro, schiarite al nord-ovest. Calo termico sotto le precipitazioni, caldo sulle isole per un richiamo di correnti sciroccali.

lunedì 23 settembre: ancora moderato maltempo su nord-est, Emilia-Romagna, regioni centrali, in spostamento verso il meridione con rovesci, temporali e colpi di vento, migliora al nord-ovest, in giornata anche sul nord-est, la Toscana e la Sardegna, temperature in calo.

martedì 24 settembre: ancora instabile su meridione, Abruzzo e basso Lazio con locali fenomeni, anche temporaleschi, schiarite altrove, ancora un po' ventoso, tendenza a miglioramento, salvo residui fenomeni in Puglia, ventilato e fresco.



mercoledì 25 e giovedì 26 settembre: nuovo possibile peggioramento al nord, ma da confermare.