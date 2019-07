Meteo a 7 giorni: al via una fase di instabilità temporalesca estiva

Gli aggiornamenti dei modelli relativi ai prossimi giorni, mettono in luce un cambiamento delle condizioni atmosferiche per l'Europa. Le fasce anticicloniche subtropicali tenderanno nei prossimi giorni a ritirarsi verso latitudini più basse, facilitando un'evoluzione di tipo INSTABILE per alcuni settori d'Europa, inclusa anche una parte del nostro Paese. Dopo una fase di caldo davvero esagerata, questo "secondo atto" della stagione estiva sembra proseguire in maniera più tranquilla, l'anticiclone senza dubbio continuerà a recitare un ruolo importante ma il tempo previsto in sede europea acquisterà caratteristiche diverse e sarà caratterizzato da un profilo termico più moderato. Sopratutto le regioni del nord potranno sperimentare condizioni di instabilità con qualche temporale.



Scendendo maggiormente nel dettaglio, una nuova fase temporalesca è in previsione a cavallo tra martedì e mercoledì, con fenomeni più frequenti e diffusi lungo le regioni orientali (Triveneto - medio Adriatico). Questo passaggio temporalesco porterà con sè anche un ricambio d'aria con una flessione più efficace del quadro termico generale ed il rientro dei valori di caldo all'interno delle medie tipiche stagionali. Ecco la previsione sulle anomalie di temperatura previste dal modello europeo per venerdì 12 luglio:



Due modelli, due visioni.



Nonostante tutte le soluzioni previsionali contemplate quest'oggi dai principali centri di calcolo, mettano in luce il rientro di un quadro termico più normale, le soluzioni proposte su scala sinottica locale appaiono molto differenti. I modelli europei (ECMWF - UKMO) propongono infatti una circolazione di natura più instabile con diversi temporali in previsione per il nord, il modello americano fa restare lo stivale italiano in un "limbo" nel quale potrebbero manifestarsi dei temporali soprattutto sui rilievi ma senza un'azione instabile più decisa. Al momento forse l'ipotesi proposta dai modelli europei appare più probabile e viene confermata anche dalle relative medie Ensemble. Per esempio, ecco lo scenario disegnato dal modello UKMO per domenica 14 luglio:

Sintesi previsionale da martedì 9 a lunedì 15 luglio:



Martedì 9 ecco i nuovi temporali in arrivo al nord, in grado di coinvolgere anche i settori pianeggianti. Temporali in arrivo anche sui rilievi dell'Appennino centrale. Soleggiato altrove. Temperature stazionarie.



Mercoledì 10 i temporali raggiungono anche i versanti del medio e marginalmente del basso Adriatico, accompagnati da una flessione delle temperature. Nubi di passaggio altrove.



Giovedì 11 miglioramento del tempo con un quadro termico più gradevole specie al centro ed al nord, valori più elevati nel Mezzogiorno.



Venerdì 12 aumenta l'instabilità temporalesca lungo le Alpi, tempo buono sul resto del nord. Soleggiato con caldo moderato anche sulle regioni del centro, temperature più elevate solo al sud.



Sabato 13 e domenica 14 aumenta la probabilità di temporali al nord, nubi di passaggio al centro, bel tempo al sud con valori termici più elevati.



Lunedì 15 i temporali potrebbero diffondersi anche su parte delle regioni centrali, accompagnati da nuova flessione termica.