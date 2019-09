Meteo 9-15 settembre: prima MALTEMPO, poi ESTATE SETTEMBRINA?

La settimana esordirà con un temporaneo miglioramento del tempo, ma già nelle prime ore di martedì 10 una nuova saccatura busserà ai cieli del settentrione determinando un peggioramento soprattutto sul settore occidentale, dove non mancheranno piogge e rovesci, in successivo trasferimento verso il centro e il sud. Qui sotto ecco la mappa barica che evidenzia l'inserimento della saccatura previsto per martedì 10 alle ore 12 :

L'evoluzione successiva vedrà il maltempo concentrarsi per mercoledì 11 sulle regioni centrali e meridionali, mentre al nord subentrerà un rapido miglioramento, grazie all'espansione perentoria dell'alta pressione da ovest. Entro giovedì 12 o venerdì 13 l'anticiclone dovrebbe inglobare quasi tutto il Paese, come evidenzia la mappa seguente:

Solo sulla Sardegna potrebbe insistere un po' di instabilità residua legata all'isolamento di una goccia fredda in quota, che però il modello europeo reputa marginale e dunque di scarsa importanza.



L'ulteriore rinforzo dell'anticiclone potrebbe portare altre giornate soleggiate e relativamente calde sino a domenica 15 settembre con cieli sereni su tutta la Penisola.

IN SINTESI

Lunedi 9 settembre: tempo buono.



Martedì 10 settembre: peggiora sul nord-ovest con rovesci, poi anche su Toscana, Sardegna, Lazio, Campania e ovest Sicilia.



Mercoledì 11 settembre: residui fenomeni al nord ma migliora, instabile al centro e l sud con rovesci e temporali, anche forti tra Sardegna e Lazio. Clima fresco.



Giovedì 12 settembre: residua instabilità sulla Sardegna, poi migliora, bello altrove.



Venerdì 13 settembre: bel tempo ovunque, salvo residua instabilità su Sardegna ed Appennino. Temperature in rialzo.



Sabato 14 e domenica 15 settembre: bello ovunque con caldo moderato.