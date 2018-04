Meteo 25 aprile: cosa si prospetta?

Nella foto uno scorcio del castello di Trauttmansdorf a Merano .

La giornata di festa di mercoledì 25 aprile sarà accompagnata da condizioni anticicloniche e dunque da tempo soleggiato su gran parte del Paese. Le temperature risulteranno miti dalle Alpi alla Sicilia, ma nelle ore pomeridiane farà anche piuttosto calde sulle zone interne, lontane dal mare e in genere nei fondovalle alpini.



Al momento la media degli scenari del modello americano, ma anche di altri modelli, ci garantisce una giornata stabile , salvo un modesto passaggio di nubi alte e la tendenza allo sviluppo di cumuli nel pomeriggio lungo i rilievi, ma senza che ne scaturiscano situazioni temporalesche rilevanti.



Sono attese punte di 26-27°C sulle zone interne, specie al nord e nelle vallate del centro e del sud. Sul mare i valori non dovrebbero invece superare i 20-21°C.



Tutte le gite fuori porta e le manifestazioni all'aperto saranno accompagnate dalla "benedizione" del bel tempo .



Una fortuna, considerando che nei giorni successivi le cose potrebbero cambiare in maniera anche rilevante.

L'attendibilità previsionale è al momento del 65%, dunque piuttosto alta, ma le sorprese nel tempo sono sempre dietro l'angolo: seguite dunque gli aggiornamenti!