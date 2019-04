Meteo 25 aprile: come sarà il tempo in Italia?

Come sarà il tempo del 25 aprile in Italia? Le notizie sono abbastanza confortanti anche se la pioggia non mancherà su limitate aree della nostra Penisola.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia nell'arco di tutta la giornata di giovedì 25 aprile , secondo il modello europeo :

Il rischio di rovesci sarà abbastanza concreto sulle Alpi, le Prealpi e le zone di pianura più settentrionali. Sul resto del nord il rischio di pioggia sarà nel complesso basso ed il sole potrebbe far capolino dietro le nubi.

Al centro e al meridione avremo un 25 aprile nel complesso asciutto, largamente soleggiato e molto gradevole dal punto di vista termico; le uniche incertezze potrebbero riguardare le zone appenniniche nel pomeriggio, ma con scarso rischio di temporali.

Anche la mappa della probabilità di pioggia maggiore di 5mm ricavata questa mattina dai 20 scenari che compongono il modello americano è abbastanza solidale con la mappa precedente:

Probabilità di pioggia ALTA su Alpi, Prealpi, alto Piemonte, nord Lombardia e alto Veneto. Probabilità di pioggia BASSA sul restante nord Italia; probabilità di pioggia NULLA sul resto della nostra Penisola.

