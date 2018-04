Meteo 25 aprile: ci sono novità?

Un'alta pressione in indebolimento, frange nuvolose che si apprestano ad invadere i cieli di Sardegna, infiltrazioni di aria fresca da ovest in grado di innescare i primi temporali sul settentrione verso sera, pur a carattere locale.



Questo in sintesi il tempo di mercoledì 25 aprile, una giornata che comunque si conferma dal tempo discreto con prevalenza di tratti soleggiati in un contesto mite su tutto il territorio.



E' vero, qualche banco nuvoloso, oltre che al nord e in Sardegna, potrebbe affacciarsi anche lungo le coste tirreniche, ma in prevalenza sarà il sole a dominare la scena.



L'aggiornamento per la giornata festiva insomma rimane positivo; certo, rispetto alle giornate precedenti le temperature caleranno di qualche grado, specie al nord, ma è normale che tutto ciò avvenga in un contesto che vede un anticiclone perdere colpi.



Non abbiate dunque timore di affrontare una gita fuori porta o di predisporre un pic-nic o una toccata e fuga al mare, il tempo dovrebbe essere vostro alleato.



Solo verso sera, come detto sopra, potranno affacciarsi locali rovesci temporaleschi al nord, specie sulle Alpi, e piovaschi sparsi a ridosso della Sardegna.