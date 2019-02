MERCOLEDI di primavera? Al sud non proprio!

L'azione stabilizzante dell'alta pressione che avvita e comprime l'aria nei bassi strati dell'atmosfera riscaldandola, non impedirà all'aria fredda ancora in rientro da nord-est, di riportarsi ancora una volta sulle nostre regioni meridionali nella giornata di mercoledi 27 febbraio, andando a determinare una nuova moderata flessione delle temperature.



Ben diverso il discorso relativo al medio Tirreno e al settentrione, abbracciati dall'alta pressione e soggetti alla sua azione stabilizzante, che comporterà rialzi termici anche importanti, sino a toccare i 18-19°C sulle pianure del nord e sulle coste liguri, così come sulle zone interne delle regioni centrali tirreniche.



Farà invece decisamente più freddo al sud, soprattutto sulle zone appenniniche, dove i valori a 1000m non supereranno i 4-5°C nelle ore centrali del giorno ed anche sulle coste a stento si andrà oltre i 12°C.



Clima più mite in Sardegna con massime attorno ai 14-15°C. Giovedi il rialzo termico si avvertirà però anche sul meridione, mentre al nord è previsto un certo calo dei valori, in particolare sulla Liguria, raggiunta da venti di Libeccio che porteranno umidità e nubi basse, contenendo il rialzo delle temperature massime, che non valicheranno dunque i 13-14°C.



Si tratta comunque ancora di valori ben superiori alle medie del periodo per il nord e il centro Italia.



